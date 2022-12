Si fa sempre più tempestoso il vortice in cui è finita dentro la Juventus da circa una settimana a questa parte, iniziato con le indagini avviate dalla Procura di Torino per il falso in bilancio legato alle plusvalenze. Ma al tempo stesso è anche 'ripresa' la stagione di Madama, con la prima seduta di allenamento svolta questa mattina alla Continassa. Ad analizzare questo e altri temi è stato l'ex bianconero Momo, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'A dire il vero sono rimasto molto sorpreso dal modo in cui Agnelli e tutta la dirigenza abbiano deciso di dimettersi, ma bisogna anche capire quali siano le reali motivazioni che li hanno portati a prendere questa decisione. Ci sono delle indagini in corso e vedremo quello che accadrà, ma come ho già detto'.. Tutto ciò che succede all'esterno non deve influire sulle prestazioni della squadra. E' chiaro che una situazione del genere scuote l'intero ambiente, ma se sei un professionista non ti lasci coinvolgere'.'Tantissimo. E' un giocatore che ha esperienza, conosce l'ambiente Juve e sa cosa vuol dire indossare quella maglia. Aveva solo bisogno di tempo per riprendersi e ora speriamo che possa dare il suo contributo alla squadra'.Bisogna capire se la Lazio scenderà a compromessi e al momento parlare di mercato è difficile. Ci sono i Mondiali e ora tutti pensano solo a questa competizione, più avanti si vedrà ma Milinkovic è un grandissimo giocatore'.'Al momento la squadra che vedo meglio delle altre è il Brasile. Neymar si è ripreso e questa può essere l'arma in più per arrivare a vincere. Anche la Francia è una delle squadre favorite, così come l'Argentina'.