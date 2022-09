La vittoria di ieri contro lo Spezia ha portato una grande iniezione di fiducia in tutto l’ambiente bianconero, soprattutto facendo un confronto di quanto avvenuto nelle prime quattro giornate della passata stagione. Ad analizzare il momento della Vecchia Signora è stato anche l’ex juventino Momo, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in, ma stiamo parlando sempre di Paredes che, gioca in nazionale argentina e viene dal Psg. Così come Milik, sa fare gol e ha già avuto un’esperienza in Italia’.‘Ha fatto una grandissima partita contro la Roma, ma siamo solo agli inizi.’.. Conosce bene la causa Juventus e ha vinto tutto in passato. Siamo all’inizio della stagione e sono convinto che farà bene anche quest’anno’.‘Assolutamente si. E’ un campione, ha esperienza e qualità. Senza di lui la Juve cambia,’.‘Lui ha fatto bene quando giocava da mezz’ala. Con un giocatore come Paredes, penso che Locatelli possa esaltarsi e fare bene come quando giocava al Sassuolo’.. Hanno un gruppo competitivo e devono pensare che possono battere chiunque.’.per la sua famiglia e per chiunque ami Pual Pogba. Spero che tutto si risolva nel migliore dei modi’.