di Fabio Marzano

L’ambiente bianconero è ancora scosso dagli episodi che sono avvenuti nella sfida di domenica scorsa contro l’Inter che, hanno inevitabilmente mandato su tutte le furie i tifosi juventini, oltre ad aver spento anche quell’unico lumicino di speranza che restava acceso per il sogno scudetto. Anche l’ex centrocampista della Vecchia Signora Momo Sissoko è intervenuto a riguardo, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com, dove si è soffermato anche su quello che sarà il mercato di Madama.



Pensi che Juve-Inter sia stata condizionata esclusivamente dagli episodi arbitrali?



‘Secondo me la Juve ha fatto una bellissima partita. Purtroppo, hanno dato il rigore all’Inter che a mio avviso non c’era ed è stato un grande errore dell’arbitro. Il fallo su Zakaria non l’ho visto bene non riesco a dire se fosse dentro o meno ma il rigore concesso a loro non c’era’.



Ti rivedi un po' in Zakaria?



‘Zakaria è un giocatore giovane e arriva in una squadra molto più grande rispetto a quella in cui era. Ha fatto subito gol all’esordio, si è inserito bene e lo vedo perfetto negli schemi di Allegri. Ha avuto questa parentesi sfortunata a causa dell’infortunio ma sono convinto che apporterà una grande mano in questo finale di stagione e dall’anno prossimo sarà un giocatore fondamentale per la Juve. Mi piace tantissimo e un po' mi ci rivedo’.



Secondo te la Juve è mancata in qualcosa nell’arco della stagione o ha fatto il massimo per le possibilità che aveva?



‘Non era facile se vediamo da dove è partita. Eravamo tutti un po' tristi per la situazione in cui si trovava qualche mese fa, ma Allegri ha saputo trovare il sistema giusto e soprattutto ha saputo motivare i giocatori. Ora bisogna solo difendere il quarto posto perché la Champions League senza la Juve non è la Champions League’.



Condividi la scelta della società di non rinnovare il contratto a Dybala?



‘Ora c’è un nuovo progetto, hanno preso un giocatore fortissimo come Vlahovic e stanno lavorando per altri obiettivi. Spero che alla fine arrivi Zaniolo perché è un giocatore di alto livello e sarebbe adatto per le esigenze della Juve. Sono convinto che con il prossimo mercato, la Juve tornerà ad essere la più forte in Italia’.



Riprenderesti Pogba a centrocampo?



‘Si, senza dubbio lo riprenderei. Conosce molto bene l’ambiente Juve, se ha la stessa voglia che aveva quando giocava prima in bianconero, allora è devastante’.



Chi vincerà lo scudetto?



‘Secondo me l’Inter. Ha fatto bene tutta la stagione e con la vittoria in casa della Juve si sono rilanciati, diventando nuovamente la candidata favorita’.