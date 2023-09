Lacontinua a vivere in un clima di tensione dopo il terremoto che si è abbatutto su Paul, coinvolto in un caso di positività al testosterone dopo un controllo antidoping. I rischi per il giocatore sono elevati, che potrebbe anche andare incontro ad uno stop che varia dai ai 4 anni di squalifica e in attesa delle controanalisi è stato momentaneamente sospeso in via cautelare. Sulla vicenda si è espresso anche l'ex centrocampista della Juve Momo, che ha rilasciato delle dichiarazioni inai microfoni de"Sono molto triste per Paul. Dopo tutti i problemi che ha avuto ne stanno arrivando altri veramente gravi e di questo ne sono dispiaciuto. Conoscendo Pogba, poi non sappiamo con certezza se sia vero o meno, però spero che si siano sbagliati e che possa tornare a giocare il prima possibile"."E' difficile per la società, così come lo è per il giocatoree mi auguro che questo problema rientri il prima possibile, soprattutto per Paul"."Non lo so. Non sappiamo con esattezza cosa sia accaduto quindi non te lo saprei dire. La verità è che Bonucci ha fatto tanti anni alla Juve, ha dimostrato di essere un campione e ha vinto tantissimo. Bisogna starci dentro per capirlo,"."Si, è un giocatore che ha le qualità per far fare bene alla Juve e lo ha già dimostrato in passato."., ma ci sono molte squadre forti. Napoli, Roma, Milan e Inter sono quelle più accredidate, ma la Juve ha tutte le carte in regola per vincerlo".