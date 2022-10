Con la vittoria di ieri lariemerge dall'acqua e ora prova a risalire sulla terra ferma, dove Benfica e Psg sembrano essersi già sdraiate a prendere il sole. I 6 punti conquistati in questa ultima settimana ha riportato una dose di fiducia in tutto l'ambiente che, ora spera solo di riconfermare nei prossimi impegni quanto di buono fatto contro Bologna e Maccabi. Ad analizzare il match di ieri e la risalita della Vecchia Signora è stato anche l'ex centrocampista della Juve, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Sono sicuramente due vittorie importanti e che danno una carica positiva a tutta la squadra. Non era facile portare a casa i 3 punti perchè l'avversario era molto fisico e difficile da affrontare fino a quando non ci sono state le. Ha sempre fatto gol con facilità ma quando la squadra affronta un momento di crisi la testa non funziona. Haaland? E' un genio totale,'.'Paredes a me piace perchè fa bene entrambe le fasi. Bisogna solo dargli il tempo per adattarsi ma'.'Giocare in Italia non è mai facile perchè parliamo di uno dei campionati più difficili da disputare. Ora sta facendo bene e'., poi bisogna anche vedere come rientra Chiesa. Il suo recupero però sarà fondamentale per la squadra'.'Spero che i bianconeri vincano.