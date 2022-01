10







di Fabio Marzano

Siamo alla vigilia del big match di San Siro, dove a darsi battaglia ci saranno il Milan di Stefano Pioli e la Juve di Max Allegri, pronte a contendersi 3 punti che possono rivelarsi fondamentali per il proseguo della stagione. Sulla sfida del Meazza è intervenuto anche l’ex centrocampista della Vecchia Signora Momo Sissoko, il quale ha parlato in esclusiva al BiancoNero.com.



Che partita ti aspetti domani sera tra Milan e Juve?



‘Al momento penso che la Juve sta ritrovando la giusta forma. Era solo una questione di tempo, ma ho sempre sostenuto che hanno un allenatore importante e una squadra altrettanto forte. Sicuramente domani sera sarà una gara estremamente difficile per entrambe, ma spero che la Juve riesca a portare a casa i 3 punti’.



Pensi che Allegri stia facendo il massimo o ti aspettavi qualcosa in più?



‘Non è facile tornare in un club dove hai vinto tanto. Ora la Juve sta bene e sta vincendo partita dopo partita, sono sicuro che ritornerà quella di prima. Hanno una società all’altezza e una storia forte per tornare a competere ad alti livelli e vincere nuovamente trofei importanti’.



Chi vedi favorito per lo Scudetto? ‘L’Inter sta dimostrando di essere la più forte. Sono favoriti perche vengono da una stagione gloriosa e sanno come fare per vincerlo anche quest’anno’.



La Juve deve riconfermare Dybala?



‘Si, ovvio. E’ un giocatore che conosce benissimo l’ambiente ed è uno dei più forti in circolazione. La Juve deve costruire su Dybala’.



Saresti favorevole ad un eventuale arrivo di Icardi?



‘Secondo me ci sono giocatori piu forti sul mercato. La Juve deve puntare su un giocatore che ha fame e voglia di fare bene. Icardi è un grande attaccante ma possono e devono guardare piu in alto, ad uno come Vlahovic ad esempio’.



Si ringrazia Momo Sissoko per la disponibilità.