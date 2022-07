Le forti dichiarazioni rilasciate da Maurizio Arrivabene ha scosso l'intero mondo Juve, il quale si sta già abituando all'idea di dover salutare l'olandese De Ligt. L'ex Ajax infatti sembra prossimo alla partenza e proprio per questo, Madama avrebbe iniziato giàa a guardarsi attorno. La soluzione più gradita è quella del senegalese Kalidou Koulibaly, anche lui in forte dubbio sulla sua permanenza al Napoli. Su questo tema e sulle altre operazioni di mercato che vedono la Juve coinvolta ha parlato anche l'ex centrocampista Momo Sissoko, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com.



Pensi che Allegri tornerà a vincere sin da subito?



'Allegri è l'allenatore adatto e che puà riportare la Juve alla vittoria. Conosce l'ambiente già da diversi anni e sa quali sono le cose in cui si può e si deve migliorare. E' l'uomo giusto per tornare a vincere'.



In futuro vedresti bene Zidane sulla panchina della Juve?



'Io lo spero, tutti si augurano di poter vedere Zidane allenare la Juve. Ogni squadra del mondo vorrebbe Zidane e sarebbe un ottimo acquisto per i bianconeri se dovesse arrivare in futuro'.



Pensi che Pogba tornerà più forte di prima o avrà delle difficoltà?



'Non è semplice tornare a giocare dove hai fatto bene. Sono convinto però che se ci metterà l'impegno e la giusta dedizione potrà dare un contributo fondamentale alla squadra'.



Lo vedi bene con Zakaria?



'Si, secondo me insieme possono giocare. Pogba è uno che sa fare gol, aiuta la squadra e sa farla ripartire soprattutto, con la forza fisica dello svizzero potrebbe anche giovarne'.



Pensi che con Di Maria la Juve può puntare alla Champions?



'Si, può giocarsela. Un giocatore come Di Maria conosce bene il calcio e sicuramente alzerà il livello della squadra. Si tratta di un acquisto importantissimo'.



A prescindere da cosa accadrà con De Ligt, prenderesti Koulibaly?



'Tutti lo speriamo. Koulibaly è un ottimo giocatore, ha sempre fatto bene e conosce benissimo l'Italia. Si tratterebbe di un ottimo colpo'.