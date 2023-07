L'esclusione dalla rosa di Leonardo Bonucci ha scosso in maniera particolare l'intero ambiente bianconero, diviso tra chi sostiene la scelta della società e chi, invece, avrebbe voluto vederlo almeno un altro anno vestire la maglia della Juventus. Anche il suo ex compagno Momoha voluto commentare questa decisione e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate in. Non conosco bene le dinamiche, però da fuori sembra che la Juve abbia voluto escluderlo del tutto e un giocatore come lui, che ha dato tanto a questo club, non se lo merita.'.'E' sempre stato un giocatore con grande personalità e. Ha fatto tantissimo per la Juve'.'Se dovesse arrivare un'offerta importante, secondo me èe dipende da quello che gli si presenterà. Sono molto triste per questa situazione, ha fatto tanto per la Juve, l'ha rispettata tanto eSpero che possa trovare un club importante perché ha ancora la forza e le gambe per giocare'.'E' un giocatore che è sempre stato accostato alla Juve,Quando perdi un obiettivo di questo livello non è un bene, lui ha deciso di andare in Arabia ma poteva giocare ancora ad alti livelli'.'Se dovessero arrivare offerte importanti allora è giusto cederli. La Juve deve puntare su giovani talenti per costruire il futuro,. Loro non hanno aspettato che Kroos e Modric diventassero vecchi, ma hanno agito prima e la Juve deve fare esattamente la stessa cosa'.