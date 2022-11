Dalle prime ore della serata di ieri in casa Juve sembra essere cambiato tutto, con le dimissioni dell'intero cda che hanno 'sconvolto' il mondo del calcio italiano. A fare più rumore sono state quelle di Andrea Agnelli, il quale lascia la presidenza dopo più di 10 anni ad un destino ed un futuro ancora tutto da scrivere. Anche l'ex centrocampista bianconero Momoha espresso il suo parere a riguardo e lo ha fatto attraverso un intervista rilasciata in'Quando ho saputo la notizia. Ora bisogna capire cosa è accaduto e'.. Non è normale una cosa del genere, quando un presidente lascia così puoi avere delle conseguenze anche in campo. Ora pensano tutti al Mondiale, poi vedremo. E' molto strano'.'E' tornato alla Juve grazie ad Agnelli e quando c'è un presidente che ti ritiene il suo uomo di fiducia tutto può cambiare'., sa cosa vuol dire e uomini come lui, Buffon o Chiellini possono ridare vita e continuare a vincere'.'Manca ancora qualcosa. E' giovane, non appartiene alla categoria di Messi o Ronaldo, deve lavorare molto e ha tutto il talento per diventare un campione.'.'Secondo me resterà in Inghilterra e lo vedo. Solo loro hanno i soldi per poterselo permettere in Europa, almeno tra le squadre interessate a lui'.'Secondo me il Brasile. Neymar si è fatto male e questo influirà. Anche la Francia può dire la sua e bisognerà capire anche se rientrerà Benzema'.