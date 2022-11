La Juve domani sera sarà chiamata ad affrontare l'ultimo test di questa edizione della Champions League, dove cercherà dei punti preziosi per ottenere l'accesso all'Europa League ed eliminare definitivamente il Maccabi Haifa dalla prossima competizione. Ma soprattutto serivanno delle risposte a quanto di buono si è visto nelle ultime tre uscite di campionato. Ad analizzare il momento della Vecchia Signora è stato l'ex centrocampista della Juve Momo, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Bisogna lavorare molto ancora. Ha totalizzato tre vittorie consecutive e questo è importante per il morale, ma bisogna continuare così'.. E' importante vincere il più partite possibile e andare bene, poi nel calcio mai dire mai. Il Napoli sta facendo benissimo ma il campionato è ancora lungo. La Juve deve vincere di partita in partita e sperare che possa concludersi bene la stagione'.'No,Sono sicuramente molto forti, hanno giocatori fenomenali e si trovano bene, poi Spalletti ci ha messo del suo e le cose stanno andando meglio del previsto. Hanno una grandissima squadra e con un allenatore molto valido'.'Non credo.. A volte è cosi, ci sono stagioni in cui non ci sono infortuni e stagioni in cui ce ne sono molti. Speriamo di uscire da questa maledizione'., ha carattere e sta facendo bene. I giocatori giovani sono sempre usciti dalla Juve, lo era prima con Marchisio, Giovinco, De Ceglie e questo è un messaggio importante per gli altri giovani che sono alla Juve o che arriveranno qui'.'Non penso.ha vissuto una stagione strana e difficile ma sono convinto che tornerà a dimostrare tutto il suo valore.'.