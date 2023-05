La Juve ora ha solo un obiettivo da portare a termine, ma anche questo potrebbe essere minacciato dalle prossime sentenze previste. I bianconeri, infatti, corrono il rischio di essere estromessi dalle competizioni europee previste per la stagione 2023/2024, nonostante l'ampio margine di vantaggio in classifica sul Milan quinto. Ad analizzare questo tema e quanto avvenuto giovedì al Ramon Sanchez-Pizjuan è stato l'ex centrocampista bianconero Momo, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Secondo me la Juve ha giocato molto bene. Purtroppo non abbiamo vinto ma il calcio è questo, peròperchè nessuno all'inizio pensava che la squadra potesse arrivare fino a qui e di conseguenza sono soddisfatto'.ma da tutta l'annata.ma ha comunque dato il suo contributo con gol e assist. Chiesa ha vissuto una stagione difficile e riprendere la condizione migliore non è facile,'.'Si, è giovane, ha tutto il futuro davanti.e questo mi convince del fatto chedi questa squadra'.'Spero che tutto questo casino finisca presto. Il prossimo anno dobbiamo lavorare con tranquillità e tornare a vincere come prima'.. E' stato un paio di anni con dei problemi fisici e ora anche. E' un problema grave e non è facile da vivere, ma dico che non è finito e che il prossimo anno tornerà al suo livello originale. E' un campione e'.'Lui è l'uomo giusto. Conosce bene l'ambiente e'.