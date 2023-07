Dopo aver presentato Weah, ora la Juve si prepara anche ad accogliere il nuovo ds Cristiano Giuntoli, pronto a dare una vera e propria impronta in tutto l'ambiente bianconero. Anche l'ex centrocampista della Juve, Momo, ha affrontato l'argomento e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate in'E' un grandissimo colpo. Parliamo di un uomo che conosce benissimo il calcio, a Napoli ha preso giocatori sconosciuti e che hanno dimostrato di essere dei grandi giocatori. E' molto molto bravo nel suo lavoro,'.'Lui è un ottimo allenatore, ha sempre fatto bene ovunque è andato. Ma con tutto il rispetto che ho per Spalletti, ora alla Juve c'è Allegri e bisogna vedere quello che accadrà'.. E' stato un giocatore molto importante, ma ora la Juve deve costruire sui giovani. Bisogna rispettare e ringraziare Cuadrado per quello che ha fatto, gli auguro il meglio per il futuro'.. Non arrivi alla Juve per caso e se sei li hai delle qualità notevoli, spero solo che si adatti bene, ma'.'Sono due giocatori che mi piacciono entrambi. Chiesa si sta ritrovando dopo l'infortunio, ma la Juve ha speso troppo per Vlahovic eCedere Chiesa però, è difficile allo stesso modo, sono entrambi fondamentali'.'No, secondo me va bene così. I tifosi della Juve lo conoscono e sanno la voglia che lui aveva di restare alla Juve, forse il prossimo anno deciderà di cambiare aria ma ora è nel progetto ed è importante'.