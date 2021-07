Salvatore Sirigu alla fine non è andato alla Juventus per prendere il ruolo di secondo portiere, bensì al Genoa, l'ex squadra di Perin. E ha appena parlato a Sky Sport del capitano della Juventus e del principale obiettivo di mercato bianconero:

SU MANUEL LOCATELLI - "Se mi avesse parlato della Juve? Avrebbe sbagliato persona. Lui si è ritrovato titolare in Nazionale in meno di un anno, si è concentrato sul godersi il momento. A lui sembrava di sognare. Il mercato è stata una conseguenza".

SU GIORGIO CHIELLINI - "Lo conosco da quando eravamo molto più giovani, e durante gli Europei per la prima volta in assoluto l'ho visto con una serenità strana: rideva prima delle partite, si divertiva, se la godeva, si girava verso la panchina sorridendo, ci incoraggiava, ha preso col sorriso ogni cosa, ogni sorteggio, ogni situazione... Sempre positivo, è stato davvero una guida e se l'è voluta godere fino all'ultimo, senza pensare che magari erano le ultime o magari no. E sul sorteggio si vantava di non aver mai perso sorteggi, e forse effettivamente la fortuna aiuta chi se la sa cercare. E se la merita tutta. Lo vedevo sorridere, era felice come un bambino, ed ero proprio contento!"