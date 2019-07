Your browser does not support iframes.

Influencer, esperta di fitness e di make-up, modella e grande tifosa della Juventus. Non manca proprio nulla all'appello per la splendida Siria, meglio conosciuta come @siriasuncolor tra Instagram, dove colleziona quasi 50.000 follower pazzi dei suoi scatti, e il suo canale YouTube. La giovane ha conquistato i social grazie alla propria bellezza, che non nasconde mai in foto da urlo sul popolare social network dedicato, anche senza veli. E, in particolare, è anche tra le preferite dei supporter bianconeri, fin da quando ha dichiarato la sua passione per la Juventus.



Scopritela nella nostra gallery dedicata.