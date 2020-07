Jeremie Boga è uno dei giocatori più in vista della Serie A attuale, vista l'ottima stagione col Sassuolo, squadra che ha oltretutto messo in mostra uno stato di forma particolarmente brillante dopo il lockdown. Tanto che anche all'estero se ne sono accorti, nella fattispecie in Bundesliga: Sky Deutschland ha rivelato che il Borussia Dortmund ha messo gli occhi sulla 23enne ala sinistra ivoriana ed è pronto a offrire 35 milioni di euro. Contro la Juventus era un "osservato speciale", ora ha gli occhi puntati pure dalla Germania.