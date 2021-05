La Juventus non vuole farsi scappare l’occasione Donnarumma a parametro zero, per questo sta studiando l’uscita di scena di Szczesny. Il portiere polacco guadagna 7 milioni di euro, ingaggio difficile da sostenere per un club italiano. Come riporta Calciomercato.com, ha già rifiutato le avance del Borussia Dortmund, in attesa di capire se si possa sbloccare la porta di Arsenal e Manchester United. Difficile la pista Tottenham, acerrima rivale dei Gunners.