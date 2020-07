Adrien Rabiot è diventato un protagonista della Juventus post Covid grazie alle sue prestazioni sopra la media a partire dalla sfida di San Siro contro il Milan. Tuttavia, come ci ricorda Calciomercato.com, il futuro del centrocampista ex PSG in bianconero è tutt'altro che certo. Piace infatti a diversi club di Premier League, in particolare Newcastle, Manchester United ed Everton. Essendo arrivato a parametro zero l'estate scorsa, Rabiot potrebbe costituire un'importanze plusvalenza per la Juve. Il giocatore e la madre agente Veronique valutano tutte le opzioni.