Il futuro di Massimiliano Allegri è tornato prepotentemente in cima agli interessi di molti tifosi della Juventus dopo il tonfo di Pirlo col Benevento e la presenza di Allegri a Sky Sport domenica sera. Il ritorno in bianconero non sembra troppo probabile, mentre Roma e Napoli sembrano in prima fila. Ma l'ex allenatore della Juve è molto apprezzato pure all'estero: come ricorda Indykaila News, nei mesi scorsi ha incontrato negli Stati Uniti la famiglia Glazer, proprietaria del Manchester United, che tiene sott'occhio Allegri in caso di addio a Solskjaer.