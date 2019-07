Premier League o Juventus? La suggestiva sfida di un campionato nuovo o le certezze di un progetto sempre più ambizioso? Paulo Dybala si starà sicuramente ponendo diversi interrogativi. Il fantasista argentino, per il momento, non si espone, ma è consapevole che presto dovrà fare i conti con il suo futuro. Il giocatore è pronto a rientrare dalle vacanze per incontrare Maurizio Sarri. L'incontro con il nuovo tecnico sarà cruciale per decidere se l'avventura torinese proseguirà o meno.



PROPOSTE – Intanto continuano a susseguirsi le voci dell'interesse dei top club europei nei confronti dell'argentino. Il Manchester United fa sul serio, deciso a rinforzare l'organico di Ole Gunnar Solskjaer. E poi c'è il Tottenham che sta attuando un pressing sfrenato. Gli Spurs hanno formulato un'offerta di 50 milioni di euro, ma, secondo quanto riportato da fonti inglesi, potrebbero spingersi fino a quota 80 grazie al budget stellare allestito con lo sponsor AIA. In caso di rottura tra Sarri e Dybala, la Juventus inizierà a trattare. L'estate bianconera può ancora regalare molte sorprese.