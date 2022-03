Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa. Tra le altre dichiarazioni ha parlato delle voci di mercato insistenti degli ultimi giorni su Mohamed Salah. Negli ultimi giorni sembrava che il giocatore tunisino avesse rifiutato le offerte di rinnovo e fosse pronto a trasferirsi, forte era l'interesse del Paris Saint Germain ma l'allenatore dei Reds ha dichiarato: "Rinnovo Salah? Non sono per niente preoccupato". Un messaggio che sicuramente fa ben sperare i tifosi.