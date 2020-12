È stata una delle colonne portanti dell’inizio di stagione con la Juventus nonostante l’espulsione contro la Fiorentina, ed è destinato ad esserlo anche in futuro. Juan Cuadrado è uno dei fedelissimi di Pirlo, la prestazione offerta contro la sua ex squadra non ne ha intaccato lo status con il benestare anche delle strategie di mercato bianconere. Perché, come riporta Calciomercato.com, gli ultimi rumors sul colombiano riguardano la Cina, la posizione del giocatore è chiara: no, grazie. Risposta condivisa anche dalla Juve, che non intende cedere il suo leader, in scadenza nel 2022.