Nelle tante dirette con cui Christian Vieri sta facendo divertire i suoi fan, è stato ospite anche Ronaldo il Fenomeno. I due amici, ex compagni ai tempi dell’Inter, hanno scherzato rivelando un retroscena sull’età del difensore nigeriano di Taribo West. Ecco l’aneddoto del brasiliano: “Ero nell’under 16, eravamo in ritiro con la nazionale brasiliana per due settimane, a quel tempo avevo 15 anni, e facemmo un amichevole con la Nigeria Under 20, dove giocava Taribo. Loro erano velocissimi, erano adulti, noi avevamo solo 15 anni. In quell’occasione mi sono scambiato le scarpe con Taribo, ma non ci conoscevamo ancora. Dopo tanti anni ci siamo ritrovati all’Inter, lui aveva la mia età (ride, ndr), non si sa quanti anni ha”.