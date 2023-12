, a Sky Sport, parla così dopo Monza-Juve.- "Non siamo contenti, eravamo riusciti a pareggiarla. Prendere gol così non è bello, guarderemo gli errori e ripartiremo martedì in preparazione del Genoa. Il vero Monza visto solo nel secondo tempo? Questa Juve, rispetto all'anno scorso, è un po' diversa. Mi ha dato l'impressione di avere più certezze. Con la palla e senza. Si difende bene, è difficile fare gol. Nella ripresa si sono abbassati di più e siamo riusciti a esprimere meglio il nostro gioco".- "Sì, guardiamo sempre 4-5 giocatori che possono calciare. Parliamo con i preparatori e cerchiamo di dare valutazioni. Quando siamo lì in base alle sensazioni... Ho aspettato Vlahovic fino alla fine, ho deciso di andare sull'apertura. Respinta centrale, poi in piedi per trovare la spinta. Sono stato fortunato, è rimasta centrale e ci sono arrivato".Szczesny poi passa e gli dice: "Sei un fenomeno". Di Gregorio ringrazia e sorride.