Paoloe Gianluigihanno scritto pagine importanti della storia del calcio italiano spesso e volentieri anche insieme in campo, ma l'ex-portiere di Parma e Juventus da giovane era un fan dell'ex-capitano, bandiera e oggi anche ex-dirigente del Milan al punto da avergli chiesto in gioventù anche un autografo.E quella foto autografata l'ha custodita nel tempo e oggi Buffon ha voluto condividerla attraverso la propria pagina social aprendo il cassetto dei ricordi e tirando in ballo a sorpresa proprio Maldini per l'autenticità di quell'autografo. Sulla foto di un giovane Paolo campeggiava la scritta: "A Gianluigi con simpatia, Paolo Maldini".Buffon ha scherzato a distanza con l'ex-compagno di Nazionale usando la frase: "Ecco un altro tesoro trovato nel cassetto dei ricordi di casa. Ora mi chiedo, Paolo Maldini è davvero la tua firma?". E ottenendo fra i commenti la risposta che fa sorridere: "Caro Gigi, non vorrei deluderti, ma non sembra la mia scrittura…… Però ero talmente giovane che forse l’ho modificata con il tempo. Questa volta con affetto Paolo".