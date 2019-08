Poco prima del secondo tempo nella sfida tra Juventus A e Juventus B a Villar Perosa, per altro durato appena 6 minuti prima dell'invasione di campo dei tifosi bianconeri, è arrivato un curioso scambio di battute tra Emre Can e Adrien Rabiot. Il centrocampista tedesco ha "avvertito" il nuovo arrivato compagno di reparto del fatto che, in seguito all'invasione, gli avrebbero "rubato anche i pantaloncini" se non fosse corso via, tirandoseli nel frattempo con la mano. Rabiot ha chiesto: "Ma davvero?", ottenendo la conferma di Can.