Siparietto tra Paulo Dybala e Giampaolo Pazzini. Durante l'intervista post-partita all'attaccante veronese andata in onda su Sky Sport, La Joya ha scambiato la sua maglia con quella dell'ex Fiorentina. Il tutto ovviamente in diretta. "Siamo sesti in classifica, che posso dire! - Ha detto Pazzini ai microfoni di Sky -. Non abbiamo un mister che molla tanto, mi aspetto che da martedì sia ancora più cattivo e pesante ora è giusto continuare a spingere sull'acceleratore. Europa? Dobbiamo continuare così, poi è chiaro che guardando la classifica viene voglia di sognare, poi vedremo più avanti dove siamo. Non vogliamo fermarci".