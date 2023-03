"Lui lo sa che non ho un grande feeling con i portieri, ma Gigi è un fenomeno. Le sue parate mi hanno fatto emozionare", #Allegri su #Buffon a #LaDS#RomaJuve pic.twitter.com/UweskNTEs7 — RaiSport (@RaiSport) March 5, 2023

Nel post partita. "E’ stato veramente un fuoriclasse. Lui sa che con i portieri non ho grande feeling, ma mi emozionavo a vederlo parare. Mi ricordo quella parata che fece contro Iniesta in casa al 45′ del primo tempo che lì cambiò il risultato. Quelle le fanno solo i fuoriclasse, non ci sono schemi. E’ madre natura, mamma e papà hanno fatto un buon lavoro. Le categorie? Sennò saremmo tutti uguali, fortunatamente non è così", ha detto il tecnico livornese ai microfoni di Rai Sport.