Sinner vince Wimbledon, il messaggio della Juventus per il tennista italiano

Il messaggio della Juventus per Sinner

Impresa storica diche vince il titolo a Wimbledon conquistando il quarto Grand Slam della sua carriera. Il tennista italiano ha battutoin finale vincendo in quattro set dopo aver perso il primo, con il risultato finale di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Un trionfo storico per Sinner e in generale il tennis italiano visto che non solo è la prima volta che Jannik vince il torneo londinese ma è il primo giocatore azzurro a conquistare Wimbledon, non c'era mai riuscito nessun'altro nella storia.Una vittoria che ovviamente va oltre il tennis ma rappresenta una giornata che nessuno dimenticherà nello sport italiano in generale. Subito dopo il successo di Sinner, è arrivato il messaggio della Juventus che sui social si è congratulata con il numero 1 del mondo.

Congratulazioni a Jannik Sinner, primo italiano a vincere Wimbledon in singolare — JuventusFC (@juventusfc) July 13, 2025

"Congratulazioni a Jannik Sinner, primo italiano a vincere Wimbledon in singolare", il messaggio del club bianconero, che ha voluto quindi celebrare il tennista dopo l'impresa odierna.