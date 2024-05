Sinner al JMedical per la riabilitazione

Il ritorno disul campo è avvolto dalla determinazione di un vero guerriero. Nonostante la lentezza del recupero, il suo desiderio di tornare in pista a Parigi è palpabile. E per prepararsi al meglio, questo pomeriggio farà ritorno a Montecarlo, iniziando così la sua fase di organizzazione prima di dirigere verso Torino.Qui, si recherà presso le rinomate strutture del J Medical, il centro medico affiliato alla, dove è attesa la sua consulenza. È interessante notare che anche atleti di calibro come Matteo Berrettini hanno precedentemente sottoposto le proprie condizioni alla clinica bianconera, la stessa che ha seguito da vicino il percorso riabilitativo didurante il suo periodo torinese.Il periodo di permanenza di Sinner in Piemonte non è ancora stato definito con precisione. Il suorichiede un trattamento specifico, che include sia riabilitazione in acqua per alleviare il carico sull'articolazione, sia l'uso di strutture attrezzate per la fisioterapia e l'allenamento. Questi servizi di alto livello, fondamentali per un atleta di élite, sono disponibili solo in strutture d'eccellenza come quella del J Medical.Ad assisterenella sua fisioterapia sarà, il cui ruolo diventa cruciale considerando la loro precedente collaborazione per la riabilitazione della caviglia del tennista durante l'incidente a Sofia alla fine del 2022. La continuità nella cura da parte di un professionista già familiarizzato con la storia clinica dell'atleta può garantire una gestione ottimale dell'infortunio e un ritorno più rapido alle competizioni.