Come annunciato precedentemente, Jannikè appena arrivato presso il JMedical per iniziare il suo percorso di riabilitazione per il problema all'anca che ha riscontrato. Ad accompagnarlo c'è il suo preparatore atletico, Umberto Ferrara. Il tennista numero due al mondo si è presentato all'Allianz Stadium con un cappello da mare e un sorriso radioso stampato sul volto. Si prevede che Sinner rimarrà a Torino per circa una settimana. L'obiettivo principale di Sinner è tornare in forma ottimale in vista del Roland Garros, che inizierà il prossimo 20 maggio a Parigi.