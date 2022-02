6









La Juventus ha messo nel mirino un altro colpo. Non solo difensori centrali e centrocampisti, non solo i rinnovi, il processo di rinnovamento bianconero - che punta tanto sui giovani - coinvolge molti reparti e punta sul grande talento di ragazzi già pronti. Tra questi c'è Singo, terzino destro classe 2000, che ha avuto un ottimo impatto con il Torino e che sta convincendo sotto la guida di Juric. E nel derby della Mole ci sarà modo di vederlo.



RETROSCENA - Il primo a fare il nome del giovane fu Andrea Pirlo e Singo piaceva molto anche a Paratici. Già osservato a più riprese nel corso della passata stagione, con tanto di relazioni sempre positive. Anche il Milan si era informato nei mesi scorsi prima di optare per una soluzione di esperienza e meno onerosa dal punto di vista economica come quella di Florenzi. Il Torino lo valuta intorno ai 18 milioni di euro e la Juve continua a pensarci.