Wilfriedè uno dei prospetti più interessanti del Torino e sulle sue tracce si sono messe diverse società tra cui anche la Juventus. Al momento però il terzino destro non lascerà la squadra granata: una sua cessione nel mercato di gennaio è infatti da escludere. Il presidente Urbano Cairo non vuole indebolire la squadra a campionato in corso ma è pronto ad ascoltare eventuali offerta per Singo quando la stagione sarà conclusa. Lo riporta calciomercato.com.