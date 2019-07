Un primo allenamento che ha detto tanto, tantissimo. Soprattutto per, alle prese con il vero debutto con i bianconeri: se domani contro il Tottenham ( dove vederla gratis e in streaming: leggi qui ) il centrale assaggerà la Juve per qualche minuto in una vera gara, la seduta di oggi gli ha dato la dimensione del lavoro di mister Sarri e i primi feedback anche dei compagni. E il pubblico ha apprezzato: come raccontato dal sito ufficiale della Juventus, i tanti supporters di Singapore hanno riempito di applausi e cori i giocatori bianconeri. In particolare, proprio all'olandese è andata un'ovazione vera e importante. Il più acclamato? Domanda banale, risposta semplice: sempre e solo Cristiano Ronaldo.