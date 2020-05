La Juventus è alla ricerca del dopo Higuain, e dalla scuderia di Jorge Mendes arrivano due proposte: una per il presente e l'altra per il futuro. Il procuratore - tra gli altri - di Cristiano Ronaldo, ha parlato di due giocatori con la dirigenza bianconera: una pista è quella che porta adel Wolverhampton, attaccante portoghese sulla soglia dei trent'anni e pronto al grande salto; l'altro nome rappresenta più una scommessa, da prendere in sinergia con un altro club: si tratta di, classe 2001 del Botafogo.