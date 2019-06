De Magistris, nel giorno del suo compleanno e delle prime parole del tecnico bianconero, non ha certamente mancato di raccontare il suo pensiero su Sarri alla Juventus. A Radio 1, il sindaco di Napoli è chiaro: "La presentazione di Sarri alla Juve oggi, nel giorno del mio compleanno? Grazie, alé, 'un giorno all'improvviso'... Ma visto che oggi è il mio compleanno, per quanto possibile voglio mantenere più leggera la mia situazione, quindi mi sono rifiutato di vedere la conferenza... - le sue parole -. Dalle dichiarazioni fatte oggi mi sembra che la scelta di Sarri fosse maturata da tempo, non mi pare una cosa così, all'improvviso. Fischi atto d'amore? Questo è interpretabile...ognuno la può pensare come vuole. Sono rimasto deluso, amareggiato e non condivido, ma non lo fischio".