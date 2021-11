In un'intervista riportata dal portale Firenze Viola, il sindaco diDarioha parlato del match di sabato in programma all'Allianz tra i bianconeri e i viola: "C’è una bella attesa, troveremo unavisti i suoi ultimi risultati in campionato". Su Vlahovic, obiettivo di mercato bianconero, Nardella aggiunge: "In tribuna punitiva? Chi lo diceva mi sembrava un marziano. Ha dimostrato di essere un professionista serio, gioca bene, si impegna e ci fa divertire. Ma sappiamo come funziona il calcio moderno". Infine, un auspicio per sabato: "Se firmo per il pari?, dobbiamo andare lì con lo spirito di vincerla. Questa Fiorentina ha delle carte importanti da giocarsi".