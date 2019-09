Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport dei cori contro le 39 vittime bianconere dell'Heysel:



FIORENTINA-JUVE - "Brutta immagine di Firenze? No, perché Firenze è un’altra. Mi associo a Commisso nella condanna senza minimi giri di parole. I cori offensivi, violenti e razzisti vanno condannati sempre e senza alcuna giustificazione. Ma dico di non cadere nell’ipocrisia o in superficiali generalizzazioni: è un problema che riguarda tutte le città e tutte le tifoserie, in cui vanno distinti, individuati e allontanati i colpevoli. E a questi dobbiamo rivolgerci usando il principio giuridico della responsabilità personale, senza generalizzare".



RAPPORTO TRA CLUB - "Quello che abbiamo visto in Piazza Santa Croce per l’ultimo saluto a Davide Astori. La delegazione bianconera era numerosa e la piazza viola l’ha applaudita. Lo stesso per i rappresentanti delle altre squadre che hanno condiviso un dolore così intenso. Davanti al dramma della morte non devono esistere distinzioni".



SOLUZIONI - "Per Firenze ne ho una in particolare. I miei concittadini e tifosi viola sanno usare l’ironia come nessun altro: sanno essere pungenti senza cadere nell’offesa verbale. La Fiorentina ha sempre promosso iniziative di Fair Play ed è stata la prima, seguita proprio dalla Juventus, a credere e investire nel calcio femminile".



PREOCCUPAZIONE - "Una giornata tranquilla, nel rispetto di tutti i migliori valori, e ovviamente un sabato da ricordare per una grande vittoria viola".