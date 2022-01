"Voglio condannare senza sé e senza ma sia lo striscione di minacce di morte contro Vlahovic, sia lo striscione su Ponte Vecchio contro Commisso dove viene dipinto come un pagliaccio. Sono due facce della stessa medaglia di un calcio che a me non piace. Firenze è la città con il maggior numero di telecamere e ci sta che la Polizia municipale porti in fondo con successo le indagini, e spero che i responsabili vengano individuati". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ai microfoni di Rtv 38.