CRISTIANO GIUNTOLI, PARLA IL SINDACO DI AGLIANA

"Non mi stupisco Giuntoli sia arrivato alla Juventus. L'uomo giusto per avviare un ciclo, sono certo si toglierà grandi soddisfazioni" esordisce tranquillamentesindaco di Agliana, comune in provincia di Pistoia con circa 18 mila abitanti di cui è originaria la famiglia del direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli.“No, Cristiano non abita ad Agliana. Però io ho una grande amicizia con la sua famiglia: la madre e la sorella sono persone a cui io sono molto legato”.“Sono tifoso della Fiorentina (ride ndr), avere un concittadino che raggiunge obiettivi del genere per un sindaco è incredibile. Sono anche assessore allo sport, quindi va oltre ogni rosea aspettativa. Ha vinto il campionato dopo 33 anni a Napoli e poi è approdato in uno dei club migliori d’Europa, non potevamo chiedere di più. Siamo molto fortunati”.“Giuntoli è arrivato alla Juventus e per come si sta muovendo vuole aprire un ciclo, che significa magari non raggiungere risultati nel breve periodo ma iniziare un lavoro a lungo respiro. Penso sia la persona giusta a cui legare attorno un progetto”.“La famiglia è da sempre della Juventus. Contro coloro che dicevano fosse diventato bianconero solo per motivi lavorativi. Non è assolutamente un discorso di circostanza. Il padre purtroppo non c’è più ma è sempre stato un grandissimo tifoso della Juventus: ha sempre organizzato le trasferte per andare allo stadio e addirittura se non sbaglio aveva lo Juventus Club qui ad Agliana. Il padre purtroppo non l’ho conosciuto, sono in buoni rapporti con la madre, che è stata un’insegnante qui. La sorella anche è una mia grande amica”.“Sì, certo. Ho sempre seguito la sua carriera da Carpi a Savona, la caratura del professionista e della persona sono sempre state indubbie: è un grande lavoratore quindi non mi stupisco sia arrivato alla Juventus”.“Mi ha fatto una promessa Cristiano. Volevo premiarlo nell’ambito dei festeggiamenti che facciamo nel mese di giugno. Facciamo una kermesse che dura circa un mese, si chiama Il Giugno Aglianese. Volevo premiarlo con una targa che però non ha potuto venire a ritirare per ovvi motivi: i festeggiamenti a Napoli, la chiamata della Juventus, il trasferimento a Torino. Mi ha promesso però che prima della fine del mio mandato sarebbe venuto a ritirare questa targa che ora è nel mio ufficio. Io scado 8/9 giugno. Chissà se sarà di parola”.“Sì, è una persona squisita. Ci ho parlato al telefono qualche volta, è molto carino e disponibile. Si ricorda da dove è partito e questo è veramente importante. Ricorda Agliana, i primi passi nel calcio, ci vogliono persone come lui per costruire un progetto: ha l’umiltà di riconoscere magari anche gli errori e migliorarsi sempre di più. Sono convinto che a Torino si toglierà tutte le soddisfazioni che merita. Da tifoso viola sono diventato un pochino juventino, da concittadino di Cristiano”.