Polemica a Cercola, comune di 18.000 abitanti della città metropolitana di Napoli dove il sindaco ha chiesto di rimuovere il nome della città dal Fan Club ufficiale della Juventus. "Cercola non può essere associata da una squadra che fomenta divisione, pregiudizio e razzismo". E' arrivata la risposta dello stesso fan club bianconero che ha detto che il sindaco "avrebbe dovuto fare dichiarazioni in qualità di tifoso al Bar Sport e non di primo cittadino".