Maurizio Sarri ha donato oltre 4000 mascherine alla città dove risiede la famiglia e dove torna ogni volta che può: Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze. Su Il Corriere di Torino, ecco un'intervista alla Sindaca della città, Giulia Mugnai, che spiega il rapporto tra il tecnico toscano e la sua terra, specialmente in questo momento di difficoltà.



MASCHERINE - "Le stiamo utilizzando per le esigenze dell’associazionismo, in particolare 118 e Protezione Civile. Servono per quei volontari che ogni giorno sono a contatto con le persone e si espongono a rischi, intervenendo direttamente in situazioni di emergenza sanitaria. Da dove è partita l'iniziativa? Ho sempre parlato con la moglie Marina, è stato il nostro contatto con Maurizio, è stata lei a occuparsi di donazioni e ordinazioni".



VICINANZA - "Hanno dimostrato una vicinanza incredibile, la moglie è stata sempre presente e si è resa molto disponibile a darci una mano in questo momento. Ci hanno chiesto: 'Di cosa avete bisogno?', è una cosa che apprezzo molto perché l’hanno fatto con grande umiltà e disponibilità, che è la loro cifra. Ha già fatto tanto, in silenzio. Assieme ad alcuni amici d’infanzia ci sta aiutando per rilanciare alcune associazioni locali".



ESEMPIO - "Sarri è un esempio concreto, ha dedicato la vita intera ad una passione, ha fatto tutta la gavetta per arrivare dove è, con grande dedizione. È un esempio bello: con la fatica si ottengono i risultati. Il senso di guadagnarsi le cose è importante, il fatto che abbia mantenuto un profilo di grande umiltà, come la famiglia, è un messaggio importante per tutti".