Il rapporto con la propria terra, se non di nascita, quantomeno di origine, è difficile da scollarselo di dosso. Per di più, se è così invadente che quasi risulta impossibile nasconderlo. Si può, tutt'al più, finire per odiare le proprie radici, ma la maggior parte delle volte si ricambia con amore al proprio territorio.E così, lo ha ribadito ieri, ai microfoni di Juventus Tv, come sempre mai scontato: ​​"Per quanto mi riguarda voglio vivere in Toscana e possibilmente in. Sono attaccatissimo alla mia terra, non riesco a capire come si faccia a vivere là. Lo dicevo anche a Zola: 'Ma sei sardo, perché cazzo stai là?'". E così, abbiamo cercato di capire quale rapporto lo lega alla Valdarno, in particolar modo a Figline, dove sempre ritorna (come a Natale) quando non c'è il calcio a distrarlo. E se non può tornare, in qualche modo fa sentire la sua presenza, come con la donazione di 4 mila mascherine, ma non solo, che ha fatto al comune."E' un periodo molto intenso. C'è molto bisogno nelle persone. Prima c'è stato tutto il lavoro per far rispettare le regole. Ora, con più consapevolezza da parte dei cittadini, c'è lavoro di sostegno, perché l'emergenza non è solo sanitaria, ma anche economica e sociale. E' un periodo impegnativo, lo è per tutti, ma bisogna resistere ed essere fiduciosi, così che ci si avvicini piano piano alla normalità, anche se non sarà mai come prima"."Tante, videoconferenze di continuo. Poi, incontriamo anche la Protezione civile, siamo molto radicati sul territorio, anche con le molte associazioni di volontariato. Nella nostra zona, siamo 15 comuni che cercano di lavorare insieme, anche per dare una risposta sempre uguale ai cittadini"."(ride, ndr) Siamo sempre agguerriti, ma in questo momento no"."E' arrivata anche una donazione in denaro, da parte della famiglia e dei suoi amici. Quindi, proprio un sostegno al conto corrente che avevamo aperto per la Protezione civile. Va ad aiutare chi sta facendo volontariato in combinata con la Protezione Civile, da chi aiuta a portare la spesa agli anziani o a chi ha disabilità. Hanno dato un ulteriore supporto, anche economico"."Prima dell'emergenza, verso Natale, c'era già stato un incontro. Con i suoi amici di infanzia avevano lanciato l'idea di una progettualità a supporto della città, anche per rilanciare il centro storico. So che l'intenzione c'è, appena sarà possibile discuterne, porteremo avanti un progetto, che vale per tutto il territorio"."Senza dubbio. Non c'è solo lui, ma anche tutti i suoi amici di infanzia, che sono tutti affezionati al territorio. Grazie a loro, riusciamo sempre a fare qualcosa in più per il paese. Poi, Sarri rappresenta un esempio umano, oltre che sportivo, proprio perché mantiene salde le proprie radici. Lancia un messaggio ai più giovani su quali sono le cose importanti della vita. Ha fatto la gavetta, ad esempio, un aspetto che lo ha aiutato a mantenere i piedi per terra: è una persona umile, che non è cambiata neppure dopo le esperienze che ha fatto"."Assolutamente, poi la famiglia è una di quelle storiche, qui a Figline"."Sono posti in cui nessuno si sente solo. Ci si aiuta a vicenda, c'è una grande solidarietà. E' una dimensione importante, perché il livello di attivismo è elevato. Da sindaco, a volte è anche un problema, perché le persone sono estremamente attente a tutto e sono anche critiche, quando le cose non vanno. C'è un senso di unità che resiste davanti a tutto, da cittadina credo che sia importantissimo non sentirsi mai soli. E' il nostro valore aggiunto. Anche adesso, che non possiamo incontrarci di persona, ma non abbiamo smesso di essere solidali"."E' una donna molto in gamba, si è occupata di tutta la questione, anche della distribuzione, caricando e scaricando scatoloni. Ha una azienda qui a Figline, è una donna che lavora e si sporca le mani"."Se avesse più tempo da dedicare qui, sono sicura che si metterebbe al fianco delle società sportive, magari raccontando ai bambini lo sport. Me lo immagino. Più come filosofia di vita, che non in senso pratico. Ecco, mi piacerebbe molto fosse così, e che possa avere il tempo di farlo in futuro"."Eh, magari"."Ma anche il padre, anzi. E' un ex ciclista professionista, con tutte le sue idee politiche, ma è un vero sportivo. Anzi, quando l'ho incontrato a Natale, a Maurizio gliel'ho detto: "E' lui il vero sportivo di casa". E' stata la prima occasione in cui ho avuto modo di conoscerlo, prima di diventare sindaca non lo conoscevo".