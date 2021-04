Simy, attaccante del Crotone, ha parlato a Gazzetta dei numeri in questo campionato: "Servono al 'fanta'? Beh, chi non conosce il Fantacalcio (ride, ndr)! La gente si diverte, anche questo fa parte del calcio ma non è una cosa che mi fa impazzire. Perché non gioco e non la sento una cosa mia, io gioco sul campo. Però sono contento che la gente si diverta, anche questo è il nostro lavoro: accontentare tutti i tifosi con risultati e prestazioni. Lavorerò per dare queste soddisfazioni anche ai miei tifosi".