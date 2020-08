L’attaccante del Crotone Simy ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com, occasione in cui ha parlato di quella rovesciata segnata contro la Juventus il 18 aprile 2018: "E' stato il momento che mi ha cambiato la vita. E' stato un momento importante, mi ha cambiato la vita. Quel giorno ho preso più consapevolezza e fiducia in me stesso, avevo capito che potevo fare gol a chiunque. E' stato un momento di svolta per la mia carriera, mi ha aiutato a crescere".



SULLA SERIE A E COME È CAMBIATA - "E' sempre stato un campionato difficile, ma negli ultimi anni il livello si è alzato grazie all'arrivo di campioni come Cristiano Ronaldo, Eriksen e Lukaku. Ci sono tanti giocatori fortissimi. Sappiamo che per noi sarà dura, ma daremo sempre il massimo e vedremo dove riusciremo ad arrivare".



SULLA MAGLIA CHE VORREBBE - "Ne ho qualcuna, ma non sono un fissato. Quest'anno mi piacerebbe avere quella di Cristiano Ronaldo, ma credo sia normale. Vediamo se riesco a prenderla. Poter stare vicino a lui è un sogno".