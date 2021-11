Nwankwo Simy parla nel prepartita di Salernitana-Juventus su Dazn: "Difficoltà? No, sono sereno! Possiamo stare due giorni a parlare di star bene, non star bene... Ognuno ha il suo percorso in una stagione, io ho il mio: sono arrivato tardi e non ho fatto tutta la preparazione, ci sta, sono tutte ragioni valide. Ma adesso basta, sono a disposizione e faccio di tutto per aiutare la squadra. Gioco o non gioco, chi è titolare se lo merita, e vediamo dove arriveremo."

Simy in carriera ha segnato già due gol in carriera alla Juve con la maglia del Crotone.