Simy, attaccante del Crotone che ha già segnato alla Juventus due anni fa, ha parlato a Dazn prima della gara contro i bianconeri: "Gol in rovesciata? E' stato un momento straordinario personalmente, ma non è bastato per la nostra salvezza. Onestamente, è una cosa bella ma è il passato. Una cosa bella da rivedere in futuro ma non è bastata per il nostro obiettivo. Oggi guardo avanti perché c'è un altro obiettivo importante".