Simy, bomber del Crotone, ha parlato a Tuttosport in vista della gara contro la Juve.



ROVESCIATA DEL 2018 - «Quando la riguardo, provo sempre una bellissima sensazione. Purtroppo non è bastata per salvare il Crotone quell’anno. Però è una rete che mi ha trasmesso fiducia e consapevolezza nei miei mezzi».



SIMYNALDO - «È un soprannome che fa divertire i tifosi, ma io sono rimasto lo stesso di prima. Più che a segnare un gol di tacco alla Juventus, adesso sto lavorando sodo con la squadra per preparare la partita. Sarà durissima, dovremo soffrire ma vogliamo conquistare i primi punti della stagione».



RONALDO - «È un sogno che si realizza. Cristiano non è soltanto un fuoriclasse della Juventus, è uno dei più forti della storia. Sarà speciale per me, per i compagni, per il Crotone. Peccato soltanto non avere i tifosi allo stadio. Vedere CR7 dal vivo sarebbe stata una festa del calcio per tutta la nostra gente. Io proverò a chiedergli la maglietta, però penso che non sarò l’unico... (risata)».



MODELLO - «La mia fonte di ispirazione resta il mio connazionale Kanu. Era il mio idolo da bambino, tifavo Arsenal per lui. È stato un attaccante speciale. Ovunque abbia giocato, prima e dopo la malattia riscontrata ai tempi dell’Inter, ha vinto. Ajax, Inter, Arsenal e anche con il Portsmouth ha alzato una Coppa».



CLASSIFICA MARCATORI - «Spero Osimhen, anche se avrà bisogno di un periodo di adattamento in Italia. La classifica dei marcatori la lascio a lui, a Ronaldo o Immobile... A me interessa soltanto la salvezza del Crotone. Se manteniamo l’umiltà della scorsa stagione, raggiungeremo l’obiettivo. Salvare il Crotone è il mio scudetto, la mia Champions».