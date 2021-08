L'ex giocatore del Milanha parlato così a La Gazzetta dello Sport del possibile nuovo acquisto dei rossoneri, azzardando un paragone con un fuoriclasse ex Milan e Juve:"Adli è un giocatore completo, bravissimo nelle due fasi. Costruisce, recupera, fa tutto con coraggio. Ha qualità tecniche notevoli, tiro, dribbling. Se è già pronto per il Milan non lo so, ma certamente è un talento di grande prospettiva. ​A chi somiglia?Davanti è più incisivo di Rabiot, così come nell’uno contro uno".