Simone Pepe: 'Conte porta mentalità e condizione fisica, alla Juve ha cambiato tutto'. Poi il retroscena sul giocatore: 'Ma è un alieno?'

AFP via Getty Images

Le parole di Simone Pepe sulla Juventus

"Rimettere la maglia dellaè una cosa stupenda". Parola di, che si è raccontato ai microfoni di DAZN in vista della seconda edizione dell', un torneo innovativo organizzato proprio dall'emittente, che vedrà sfidarsi al BMW Park di Monaco di Baviera alcune delle vecchie glorie di Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Inter e la stessa Vecchia Signora nella giornata di sabato 22 marzo.- "È un bellissimo ricordo, poi con tutti i miei compagni con cui ho condiviso cose fantastiche (con lui anche Claudio Marchisio e Alessandro Matri, ndr), siccome ho vissuto cinque anni straordinari".

- "Una rivalità importante. Il derby d'Italia è una qualcosa che esiste e va avanti da tanto tempo. Quando ero all'Udinese la vivevo da esterno, poi quando arrivi qui ti rendi conto che è qualcosa di grande, di sportivo e tiene le due squadre in competizione da sempre"."Diciamo che io sono stato un buon giocatore bravo ad adattarsi nello stare in mezzo a calciatori straordinari. Il merito è anche del mister (Conte, ndr) e ai miei compagni. In tutto questo devi essere bravo a essere dentro al contesto, ma giocare con loro facilita molto. Il compagno di squadra più forte? Pirlo penso sia stato il giocatore più forte in assoluto. Ho giocato con tantissimi campioni ma lui aveva qualcosa in più. Da noi è arrivato in un momento in cui il Milan l'ha mandato via pensando fosse bollito, per fortuna nostra, e insieme a Conte sono stati gli artefici del cambio di passo di quella squadra".- "Porta una mentalità e una condizione fisica importanti. La mentalità penso la debba tanto alla società perché stare qui vent'anni come capitano, giocare qui, ti porta ad avere una mentalità diversa, e poi lui è stato bravo a portarsela dietro anche da allenatore nelle sue esperienze. La base l'ha costruita alla Juve. Oltre alla mentalità porta una condizione fisica straordinaria, lui è un perfezionista quindi è uno che sta attento ai dettagli e questi fanno la differenza. Qui alla Juve arriva dopo il settimo posto di Delneri e ci porta a vincere. Lo stesso ha fatto al Chelsea e anche all'Inter. Lo ricordo sempre per il suo modo di parlare, come ti dice le cose, perché ti dà quella spinta in più. Ti toccava le corde giuste e questo aiuta".- "È arrivato qui che era un ragazzino. Nessuno si aspettava niente e dopo tre allenamenti ci siamo guardati e ci siamo detti: 'ma che è un alieno?'. Facevamo dei contrasti in campo, quando finivamo noi eravamo affannati e lui invece niente. Ha fatto qualcosa di incredibile per l'età che aveva".- "Ci sono diversi tipi di leader in una squadra: Buffon sempre con il sorriso, Andrea (Pirlo ndr) tecnico e silenzioso, poi c'era Carlos, non parlava tantissimo ma in campo era un leader vero. Prima della finale di Berlino disse delle cose importanti: 'Tanta gente pensa che loro sono più forti (Barcellona ndr) e preferirebbe stare con loro, ma io sono orgoglioso di stare qui con voi'. Un ragazzo vero e rimane questa cosa che lui ha detto".