Simone Padoin verso la panchina della Juventus Primavera: la situazione e cosa manca

Padoin Juve Primavera, le ultime

Una rivoluzione di metodo, non di uomini. Soprattutto lì dove le cose, negli ultimi anni, hanno funzionato ottimamente. Damiennon ha nascosto il suo interesse per il settore giovanile e, guardando cosa ha ereditato alla Juventus , non può che ritenersi soddisfatto. Si tratterà di incastrare un nuovo metodo di lavoro – improntato decisamente all’utilizzo dei dati -, con l’esperienza e gli spunti di chi nelle giovanili ha ottenuto risultati importanti. Su tutti, i direttori di Under 20 e Next Gen : Massimilianoe Claudio

In mezzo alle tante questioni da sbrogliare, anche quella legata alla panchina della Juventus Primavera, o Under 20, che dir si voglia. Il tempo necessario per allinearsi e, anche in questo caso, nessuno sconvolgimento rispetto alla strada che sembrava già tracciata. Dopo i saluti di Magnanelli – raggiunge Massimiliano Allegri al Milan -, il posto lasciato vacante sarà occupato da Simone Padoin, già vice dell’ex Sassuolo nell’ultima stagione. Prima delle firme in calce al contratto,La presenza di– a cui i tifosi della Juventus sono particolarmente affezionati -, accende un riflettore sull’Under 20. È facilmente immaginabile, però, che nella prossima stagione quella luce illuminerà i numerosi talenti in rampa di lancio. C’è chi vuole consolidare la propria posizione e provare a fare il salto in Next Gen e chi, invece, arriva di slancio da una stagione giocata da protagonisti in Under 17; oggi impegnata contro il Cagliari nel ritorno dei quarti di finale della post season del campionato.La rosa è ancora tutta da definire,